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Президент Лиона вспомнил о танках в Одессе, комментируя перенос матча с Шахтером

Сегодня, 21:57
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Жан Мишель Ола положительно воспринял решение УЕФА

Президент французского Лиона Жан Мишель Ола, комментируя решение УЕФА перенести матч шестого тура Лиги чемпионов с донецким Шахтером в Киев, вспомнил поездку в Одессу в 2014 году.

Как сообщает официальный сайт французского клуба Жан Мишель Ола положительно воспринял решение перенести матч Шахтер - Лион из Харькова, где введено военное положение.

Президент Лиона заявил, что когда французский клуб в рамках Лиги Европы в 2014 году встречался в Одессе с Черноморцем, то перед стадионом было видно танки и это мешало футболистам его команды сконцентрироваться.

"В Одессе мы видели танки перед стадионом, там был комендантский час. Это не способствовало концентрации игроков. Я, как президент клуба, в первую очередь должен заботиться о безопасности", - сказал Жан Мишель Ола.

Ранее стало официально известно, что поединок заключительного, шестого тура группового раунда Лиги чемпионов Шахтер - Лион состоится в Киеве на НСК Олимпийский 12 декабря.

На прошлой неделе УЕФА перенес из Полтавы в Киев матч пятого тура Лиги Европы, в котором Ворскла принимала лондонский Арсенал. Несмотря на то, что в Полтаве военное положение не действует, Арсенал должен был туда добираться через Харьков, где он был введен.

Теги:   ФК Шахтер Лион Лига Чемпионов

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