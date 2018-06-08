Президент Ла Лиги высказался о возможном трансфере Неймара в Реал

Реал мог бы заплатить 400 млн евро за Неймара хоть сейчас, но не будет этого делать - Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что Реал не собирается платить 400 млн евро за Неймара, сообщает AS.

По словам Тебаса, дело не в сумме, а в подходе к трансферам. Глава испанской лиги уверен, что сливочные могли бы заплатить такие деньги хоть сейчас, но не будут этого делать.

Подобные действия, по его мнению, расшатывают хрупкую систему трансферов. Именно это прошлым летом сделал французский ПСЖ, покупая Неймара.

"ПСЖ не заработал тех денег, которые потратил на бразильца. Подобные неспортивные вливания и баснословные расходы порождают инфляцию и поднимают цены на футболистов", - подчеркнул Тебас.

Летом прошлого года ПСЖ официально объявил о трансфере Неймара за 222 млн евро. Бразилец стал самым дорогим футболистом в истории.

Ранее СМИ было известно, что нападающий ПСЖ попросил клуб отпустить его летом в Реал, который оценивает трансфер в рекордную в истории футбола сумму от 260 до 300 млн евро. Также медиа узнали, что бразилец заключил тайный договор со сливочными.