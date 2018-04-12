Президент ФИФА призвал повсеместно ввести систему видеоповторов

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Система видеоповторов будет использоваться на Чемпионате мира-2018

Система видеоповторов будет использоваться на Чемпионате мира-2018

Президент ФИФА Джанни Инфантино на Конгрессе Южноамериканской конфедерации футбола (КОНМЕБОЛ) заявил о необходимости повсеместно ввести систему видеоповторов.
 

Его слова приводит L’Equipe.

В качестве примера функционер привел вчерашний матч между Реалом и Ювентусом, когда главный судья Майкл Оливер поставил решающий пенальти в ворота итальянцев на последней минуте матча. 

"Так не может продолжаться: судья не может быть единственным, кто не видит, что произошло, была ли ошибка или нет, в то время как весь остальной мир такую возможность имеет.

Видеоповторы помогут судьям. Футбол - это игра, и мы несем ответственность за то, чтобы она была максимально прозрачной. Сейчас серьезные ошибки случаются каждые 3 матча, с системой VAR они будут происходить раз в 19 игр", - сказал Инфантино.

Система VAR (видеоассистент) будет использоваться на Чемпионате мира-2018. В то же время, УЕФА пока не собирается доверяться системе во время матчей Лиги чемпионов.

Ранее президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко обещал, что в ближайшее время в чемпионате Украины будет введена система видеоповторов.

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