Президент ФИФА озвучил революционные планы по поводу трансферов и контрактов игроков

План чиновника состоит из 11 пунктов и будет рассмотрен 28 февраля

Президент ФИФА Джанни Инфантино предложит программу по революционному изменению трансферного рынка и футбольных финансов.

Об этом сообщил football-italia.

План чиновника состоит из 11 пунктов, и он будет рассмотрен на заседании исполкома ФИФА 28 февраля.

Ключевыми пунктами реформы Инфантино должны стать отмена зимнего трансферного окна, сокращение летнего до начала чемпионатов, ограничение количества аренд, а также введение потолка зарплат.

"Важно включить некоторые правила, которые касались бы количества игроков в клубе и возможности их сдачи в аренду. То же самое касается и зарплат. Мы должны защитить футбол и ценности, которые сделали его таким, каким он есть", - сказал Инфантино.

Отмечается также, что президент ФИФА хочет ограничить выплаты агентам и посредникам при заключении сделок.

Стоит отметить, что часть этих планов уже выполняются без участия ФИФА. Например, английская Премьер-лига приняла решение о сокращении летнего трансферного окна еще в прошлом году. Итальянская Серия А также близка к этому решению.

Ранее сообщалось, что ФИФА может отстранить от участия в Чемпионате мира-2018 сборную Испании из-за вмешательства государства в дела футбольной федерации страны.