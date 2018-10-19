Президент ФФУ ответил на обвинения о выводе 1 млн долларов через офшор

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко прокомментировал обвинения о том, что организация вывела через офшор в ОАЭ 1 млн долларов во время закупки оборудования для завода по производству искусственных полей.

В комментарии программе Схемы функционер и нардеп от БПП заявил, что названную расследованием фирмой-прокладкой S.D.T FZE порекомендовала компания Polytan, которая производит искусственные поля.

"[В письме, опубликованном хакерами, о создании компании S.D.T] намешивалось все, что угодно. Никакие структуры [ФФУ] ни к каким S.D.T не имеют отношения", - заверил Павелко.

Отвечая на реплику о том, что об этой компании писали французская и швейцарская пресса, функционер допустил, что это может быть фейковая информация.

Павелко отрицает наличие переговоров с директором компании S.D.T FZE, шейхом Мохамедом Кейедом Мохамедом Алькасеми, совместное фото которого с главой ФФУ есть на странице первого в Facebook, заявив, что шейх интересовался проведением сборов и турниров между ОАЭ и Украиной.

Программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ во время закупки оборудования для завода по производству искусственных полей. По данным журналистов, Павелко лично летал в страну Персидского залива, где зарегистрирована фирма-прокладка. Там он встречался с ее номинальным директором.