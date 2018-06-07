Президент ФФУ допустил сохранение в украинской Премьер-лиге клуба, который вылетел

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко заявил о том, что покинувшая по итогам сезона Премьер-лигу (УПЛ) Зирка может остаться.
Функционер выразил удивление тем, что выступающий в УПЛ Верес теперь будет играть там же под именем ФК Львов, сообщает FootballHub в Twitter. При этом Львов уже получил аттестат от лиги.
По словам Павелко, этот вопрос еще должны решить футбольные органы ФФУ. Он допустил, что вместо Львова в УПЛ может остаться Зирка.
Ранее стало известно, что участник украинской Премьер-лиги Верес в следующем сезоне будет выступать под названием Львов.
Сообщалось, что игроки ровенского клуба написали заявления об увольнении из-за объединения с футбольным клубом Львов.
Недавно появилась информация, что Зирка намерена прекратить свое существование. По другим данным, клуб из Кропивницкого, который покинул УПЛ по итогам сезона, продолжит играть в Первой лиге.
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