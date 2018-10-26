26 октября 2018, пятница

Претендент на пост главного тренера Реала разорвал контракт с Челси - СМИ

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Конте был уволен из Челси в июле, но контракт остался

Конте был уволен из Челси в июле, но контракт остался

Экс-наставник лондонского Челси Антонио Контре разорвал контракт с лондонским клубом, сообщает Sport Mediaset.

Антонио Конте был уволен с Челси еще в июле этого года, но лондонский клуб решил не разрывать контракт с итальянским специалистом из-за большой суммы неустойки, которая была прописана в соглашении. Ранее сообщалось, что речь идет о 9 млн евро.

По данным Sport Mediaset, Конте таки разорвал контракт с Челси и теперь может вести переговоры с другими клубами. В частности, СМИ связывает будущее Конте с мадридским Реалом, который в ближайшее время планирует уволить нынешнего наставника клуба Хулена Лопетеги.

Сообщалось, что Конте уже контактировал с руководством Реала о работе в клубе и якобы дал согласие возглавить мадридскую команду.

Ранее стало известно, что Реал начал обсуждать с Антонио Конте возможность его назначения главным тренером команды.

Также СМИ узнали, что Реал уволит своего главного тренера Лопетеги в случае "тяжелого поражения" от Барселоны в чемпионате Испании 28 октября.

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