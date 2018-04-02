Пресс-служба Бундеслиги потроллила Коноплянку

Пресс-служба Бундеслиги отметила победную серию Шальке, попутно потроллив полузащитника гельзенкирхенцев Евгения Коноплянку.
В официальном Twitter лиги пресс-служба чемпионата намекнула на то, что целую серию удачных матчей Шальке выдал практически без помощи Коноплянки.
"Доброе утро! В Шальке - шесть побед подряд. В 29-м туре серия может продолжиться. Не правда ли, @kono10official?", - сказано в сообщении.
Guten Morgen! 6 Siege in Folge für @s04. Der 29. Spieltag kann kommen, oder, @kono10official? pic.twitter.com/QKd5zNAmiD— BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 2 апреля 2018 г.
Отметим, что в шести победных матчах Шальке Коноплянка отыграл неполный тайм, выйде на замену только в двух из них.
Напомним, в последнем туре чемпионата Германии Шальке на своем поле обыграл Фрайбург и продолжил следовать вторым после Баварии в турнирной таблице чемпионата Германии.
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