Пресс-служба Бундеслиги потроллила Коноплянку

Пресс-служба Бундеслиги намекнула, что Шальке попал в удачную полосу благодаря отсутствию в составе Евгения Коноплянки

Пресс-служба Бундеслиги отметила победную серию Шальке, попутно потроллив полузащитника гельзенкирхенцев Евгения Коноплянку.

В официальном Twitter лиги пресс-служба чемпионата намекнула на то, что целую серию удачных матчей Шальке выдал практически без помощи Коноплянки.

"Доброе утро! В Шальке - шесть побед подряд. В 29-м туре серия может продолжиться. Не правда ли, @kono10official?", - сказано в сообщении.

Отметим, что в шести победных матчах Шальке Коноплянка отыграл неполный тайм, выйде на замену только в двух из них.

Напомним, в последнем туре чемпионата Германии Шальке на своем поле обыграл Фрайбург и продолжил следовать вторым после Баварии в турнирной таблице чемпионата Германии.