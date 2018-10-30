Пресс-аташе клуба украинской Премьер-лиги играл в "первенстве ДНР" - медиа

Пресс-аташе клуба украинской Премьер-лиги Олимпика Олег Барков играл в матче "первенства" пророссийской террористической организации "ДНР" Доломит - Арсенал.

Как сообщает Tribuna.com, фамилия функционера Олимпика указана в отчете об игре на странице Арсенала (Макеевка) во ВКонтакте 16 июля 2016 года. Автором материала также указан Барков, который стал работать главой пресс-службы донецкого клуба с февраля 2017 года.

В списке игр "первенства ДНР" этот матч присутствует. По итогам розыгрыша "первенства" команды выходят в "чемпионат" так называемой "республики". В альбоме 19 июля 2016 года, посвященному игре макеевского Арсенала против Доломита, есть фотография, где вместе с другими запечатлен Барков.

Сам пресс-аташе Олимпика на своей странице в Facebook отрицает то, что играл в "чемпионате ДНР", хотя признал, что играл в "первенстве", назвав его любительским. Он признал, что в 2016 году проживал на временно оккупированных территориях, поскольку там его родина.

"На тот момент я не мог выехать на свободную территорию Украины, на то были личные и семейные причины. Но я никогда не поддерживал сепаратизм, всегда был патриотом своей страны, о чем знают все. Для меня Донбасс – это часть Украины", - отметил Барков.

Ранее из юношеской команды львовских Карпат выгнали голкипера Михаила Готру за то, что он болел за сборную России на чемпионате мира-2018.