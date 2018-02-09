Представитель лидера Шахтера отреагировал на сообщения о его переходе в Манчестер Сити

Представитель ведущего полузащитника Шахтера Фреда Жилберто Силва отрицает слухи о том, что игрок заключал соглашения с другими клубами.

В комментарии Globo Esporte Жилберто Силва опроверг информацию о грядущем трансфере футболиста, которая появилась в английской прессе.

"Более чем нормально, что его имя на слуху, с учетом его хороших выступлений, а также Шахтера", - добавил представитель полузащитника.

Сообщалось, что Фред будущим летом 2018 года станет игроком Манчестер Сити. Перед этим бывший наставник "Горняков", который сейчас возглавляет сборную Турции, Мирча Луческу, заявил о том, что ведущий полузащитник донецкого клуба перейдет в Сити.

На днях генеральный директор Шахтера Сергей Палкин заявил о том, что хавбек не перешел в другой клуб из Англии (предположительно - Манчестер Сити), поскольку стороны не договорились по цене.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити намерен договориться о переходе бразильского полузащитника уже летом 2018 года. В январское же трансферное донецкий клуб якобы отказался отпускать Фреда за 51 млн евро, а захотел выручить как минимум 56 млн.