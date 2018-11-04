Правительство Великобритании отреагировало на возможный выход лучших футбольных клубов Англии из УЕФА из-за создания Суперлиги - СМИ

Правительство Великобритании выступило категорически против участия клубов английской Премьер-лиги в Суперлиги, сообщает The Telegraph.

По информации источника, в органе исполнительной власти ничего о создании нового турнира не знают и уверены, что у руководства Премьер-лиги также нет никакой информации по этому поводу.

"Мы будем категорически против этого, учитывая то, что это станет угрозой для культуры спорта в Англии", - заявил источник из британского правительства.

На этой неделе появилась информация, что 11 топовых европейских футбольных клубов тайно обсуждали выход из состава УЕФА и создание Суперлиги.

По итогам переговоров был разработан проект, согласно которому современная Лига чемпионов перестанет существовать в современном виде в 2021 году, а 11 клубов выйдут из состава УЕФА.

В январе 2016 года Бавария и Ювентус предложили создать европейский турнир только для клубов из топ-чемпионатов. По словам председателя правления Баварии Карла-Хайнца Румменигге, это соревнование может быть как независимым, так и проводиться под эгидой УЕФА.