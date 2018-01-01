Позитива уже нет. Реакция соцсетей на поражение Динамо от Яблонца
НВ публикует самые интересные посты из соцсетей по поводу поражения Динамо в заключительном туре группового этапа Лиги Европы от Яблоца со счетом 0:1.
Для Динамо матч должен был закончиться на 12-й минуте в виде красной карточки, пенальти и 0:2. Не понимаю, зачем выставлять абсолютно немотивированную основу, если есть люди, которые могли бы рвать и метать...— Kirill (@Kirill79) 13 декабря 2018 г.
Позитива уже нет. Болельщиков вам мало? А что вы сделали, дабы их привлечь?! Ну как так можно - с Яблонецем...— Artem Frankov (@frankov11) 13 декабря 2018 г.
В годовщину Золотого мяча Шевченко Динамо проиграло Яблонцу дома, а Милан вылетел из Лиги Европы. Мрак.— Yurii Shevchenko (@YuriiShevchenko) 13 декабря 2018 г.
В хорошем, праздничном, оптимистичном настроении уходят на зимний перерыв болельщики и игроки киевского "Динамо". Спасибо всем! Просьба не ссылаться на неиспользованные моменты - у гостей их тоже было немало. Прошу использовать всё мастерство, чтобы изыскать в этом ужасе позитив— Artem Frankov (@frankov11) 13 декабря 2018 г.
Я очень благодарен отцу за то, что он наделил меня хладнокровием и спокойствием, а также пониманием того, что в жизни главное. Иначе после каждого такого матча я бы стрелялся или вешался... Ну как, скажите мне?!?!?! Типа ничего не случилось, да?!— Artem Frankov (@frankov11) 13 декабря 2018 г.
13 декабря 2018 г.
Динамо со счетом 0:1 уступило на своем поле Яблонцу в заключительном поединке группового раунда Лиги Европы и в 2018 году в целом.
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НВ