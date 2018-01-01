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Позитива уже нет. Реакция соцсетей на поражение Динамо от Яблонца

Сегодня, 03:43
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Динамо проиграло в последнем матче группового раунда Лиги Европы

НВ публикует самые интересные посты из соцсетей по поводу поражения Динамо в заключительном туре группового этапа Лиги Европы от Яблоца со счетом 0:1.

Динамо со счетом 0:1 уступило на своем поле Яблонцу в заключительном поединке группового раунда Лиги Европы и в 2018 году в целом.

НВ

Теги:   ФК Динамо (Киев) Лига Европы Футбол

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