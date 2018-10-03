Потеряли или добыли? Реакция соцсетей на ничью Лиона и Шахтера в Лиге чемпионов

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу ничьей Лиона и Шахтера в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Як просрати все за 3 хвилини". У головних ролях Кривцов, Ракицький і Тайсон. Тільки збирався почати кепкувати з Ліона, але тут під'їхав улюблений захист Андрія Миколайовича. — Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 2 октября 2018 г.

Останні 20 хв - кайфовий футбол 2 октября 2018 г.

Шахтар молодчики. Я думав Ліон їх розірве — Роман Бебех (@roman_bebekh) 2 октября 2018 г.

Шахтер должен был проиграть Хоффенхайму - сыграл вничью.

Шахтер должен был выиграть у Лиона - сыграл вничью.



Маловато очков перед 2 матчами против Сити. pic.twitter.com/OeDiwK667L 2 октября 2018 г.

#ЛионШахтер 2:2. ШД во всей красе! 60 минут обыгрывал соперника и вёл со счётом 2:0, за 2 минуты потерял преимущество, героически отбивался, на последних минутах попал в перекладину чужих ворот! Потеряли или добыли? "Не ищите логики в футболе" - говорил когда-то Прокопенко. #UCL — Roman (@rri_twit) 2 октября 2018 г.

Драматичным вышел вечер во Франции.Уверенно перли вперед и потом прозевали два.Если не Пятов,то вообще вернулись побитыми.#ЛионШахтер — George Fateev (@ApostolGeorgeUA) 2 октября 2018 г.

До матча многие считали, что #Шахтер проиграет Лиону. На деле оказалось, иначе. Лион чуть не проиграл дома Шахтеру. pic.twitter.com/GFOsTCwr07 — Николай Балецкий (@Nick_Baletskiy) 2 октября 2018 г.

Если Шахтер займет последнее место, они долго будут вспоминать 2:0 и перекладину в Лионе. — Mike Taison (@MTMedved) 2 октября 2018 г.

Слабый чемпионат, в котором никто не играет против Шахты первым номером. А в итоге это сказывается в Европе. Как с этим бороться? #Шахтер #ЛигаЧемпионов — Святослав (@svisvilevenko) 2 октября 2018 г.

Напомним, во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграл вничью 2:2 с французским Лионом, хотя по ходу матча вел 2:0.

НВ