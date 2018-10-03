Потеряли или добыли? Реакция соцсетей на ничью Лиона и Шахтера в Лиге чемпионов

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу ничьей Лиона и Шахтера в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Як просрати все за 3 хвилини". У головних ролях Кривцов, Ракицький і Тайсон. Тільки збирався почати кепкувати з Ліона, але тут під'їхав улюблений захист Андрія Миколайовича.— Yevgen Zinchenko (@YevgenZinchenko) 2 октября 2018 г.
Останні 20 хв - кайфовий футбол— Роман Бебех (@roman_bebekh) 2 октября 2018 г.
Шахтар молодчики. Я думав Ліон їх розірве— Роман Бебех (@roman_bebekh) 2 октября 2018 г.
Шахтер должен был проиграть Хоффенхайму - сыграл вничью.— Андрей Колесник (@and_kolesnik) 2 октября 2018 г.
Шахтер должен был выиграть у Лиона - сыграл вничью.
Маловато очков перед 2 матчами против Сити. pic.twitter.com/OeDiwK667L
#ЛионШахтер 2:2. ШД во всей красе! 60 минут обыгрывал соперника и вёл со счётом 2:0, за 2 минуты потерял преимущество, героически отбивался, на последних минутах попал в перекладину чужих ворот! Потеряли или добыли? "Не ищите логики в футболе" - говорил когда-то Прокопенко. #UCL— Roman (@rri_twit) 2 октября 2018 г.
Драматичным вышел вечер во Франции.Уверенно перли вперед и потом прозевали два.Если не Пятов,то вообще вернулись побитыми.#ЛионШахтер— George Fateev (@ApostolGeorgeUA) 2 октября 2018 г.
До матча многие считали, что #Шахтер проиграет Лиону. На деле оказалось, иначе. Лион чуть не проиграл дома Шахтеру. pic.twitter.com/GFOsTCwr07— Николай Балецкий (@Nick_Baletskiy) 2 октября 2018 г.
Если Шахтер займет последнее место, они долго будут вспоминать 2:0 и перекладину в Лионе.— Mike Taison (@MTMedved) 2 октября 2018 г.
Слабый чемпионат, в котором никто не играет против Шахты первым номером. А в итоге это сказывается в Европе. Как с этим бороться? #Шахтер #ЛигаЧемпионов— Святослав (@svisvilevenko) 2 октября 2018 г.
Напомним, во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграл вничью 2:2 с французским Лионом, хотя по ходу матча вел 2:0.
НВ
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