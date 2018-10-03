03 октября 2018, среда

Потеряли или добыли? Реакция соцсетей на ничью Лиона и Шахтера в Лиге чемпионов

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Шахтер упустил победу над Лионом
Фото: ФК Шахтер

Шахтер упустил победу над Лионом

НВ собрал самые интересные высказывания футбольных болельщиков и экспертов по поводу ничьей Лиона и Шахтера в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, во втором туре группового раунда Лиги чемпионов Шахтер на выезде сыграл вничью 2:2 с французским Лионом, хотя по ходу матча вел 2:0.

НВ

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