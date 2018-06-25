25 июня 2018, понедельник

Посредник назвал причину срыва трансфера вратаря сборной Украины в итальянский топ-клуб

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Андрей Лунин был очень близок к переходу в Наполи
Фото: ФК Реал Мадрид

Андрей Лунин был очень близок к переходу в Наполи

Посредник Наполи в работе по трансферу вратаря сборной Украины Андрея Лунина Беппе Галли рассказал о причинах срыва перехода.

В интервью Calcionapoli24 он сообщил, что Наполи сделал Заре солидное предложение, которое устроило все стороны. Сделка была практически заключена, но луганский клуб потребовал еще процент от продажи, после чего президент неаполитанцев Аурелио Де Лаурентис отказался от трансфера.

"Наполи предлагал 8 млн евро плюс еще 1 млн в качестве бонуса", - сказал Галли.

На прошлой неделе Лунин перешел в мадридский Реал. Контракт футболиста рассчитан на шесть лет.

В начале июня СМИ сообщали, что итальянский Наполи получил добро на покупку вратаря сборной Украины за 8 млн евро.

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