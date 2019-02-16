Последний шанс. Суркис решил избавиться от полузащитника Динамо, если тот не изменится Сегодня, 03:40 212 Цей матеріал також доступний українською EPA Гармаш тратит талант на ненужные разговоры с судьями - Суркис EPA

Президент Динамо Игорь Суркис сообщил, что намерен избавиться от полузащитника Дениса Гармаша, если тот не перестанет спорить с арбитрами в матчах.



В интервью Вацко Light функционер выразил надежду, что 28-летний футболист возьмется за ум и не пойдет путем уже покинувшего команду защитника Евгения Хачериди.

По словам руководителя киевского клуба, Гармаш талантлив, но тратит талант на ненужные разговоры с судьями.

Как пример он упомянул другого полузащитника команды Сергея Сидорчука, который после тяжелой травмы терпит и готов работать для своего возвращения в основу, считая его настоящим лидером и капитаном.

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"Я сказал Гармашу, что это его последний шанс. Если он не поменяется, то мы выставим его на трансфер", - резюмировал Суркис.

29 января 2018-го года украинский полузащитник подписал новый контракт с Динамо на четыре года. Вместе с тем, в медиа допускали его уход прошлым летом.