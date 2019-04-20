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После вылета из Лиги чемпионов от Тоттенхэма Ман Сити с Зинченко совершил реванш и стал лидером АПЛ - видео

Сегодня, 19:17
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После вылета из Лиги чемпионов от Тоттенхэма Ман Сити с Зинченко совершил реванш и стал лидером АПЛ - видео - фото

Reuters/Jason Cairnduff

Фоден (справа) принес победу Сити

Манчестер Сити с украинским защитником Александром Зинченко вышел в лидеры английской Премьер-лиги после победы над Тоттенхэмом, от которого вылетел в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Спустя два дня после поединка в еврокубке команды снова встретились на поле чемпиона Англии в рамках 35-го тура Премьер-лиги.

Хозяева открыли счет на 5-й минуте, когда после скидки Серхио Агуэро Фил Фоден с близкого расстояния пробил точно в сетку ворот соперника.

Этот гол стал единственным в матче и позволил Манчестер Сити вернуться на первое место в турнирной таблице с отрывом в один балл от Ливерпуля.

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко вышел в основном составе "Горожан" после травмы и сыграл весь поединок.

Гол и обзор матча Манчестер Сити - Тоттенхэм

Манчестер Сити — Тоттенхэм 1:0
Гол: Фоден, 5

Хаддерсфилд - Уотфорд 1:2

Голы: Ахирн-Грант, 90+3 - Деулофеу, 5, 80

Вест Хэм - Лестер 2:2

Голы: Антонио, 37, Перес, 82 - Варди, 67, Барнс 90+2

Вулверхэмптон - Брайтон 0:0

Борнмут - Фулхэм 0:1

Гол: Митрович, 53 (с пенальти)

Турнирная таблица

Фото: MyScore.com.ua

В ответном матче Лиги чемпионов Тоттенхэм со счетом 3:4 проиграл на выезде Манчестер Сити, но по сумме двух встреч за счет домашней победы 1:0 вышел в полуфинал.

НВ

Теги:   Лестер Сити Вест Хэм Тоттенхэм Английская Премьер-лига Манчестер Сити Футбол

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