После ухода из Шахтера Фонсека стал тренером Ромы Сегодня, 12:12 Цей матеріал також доступний українською AS Roma Фонсека возглавил Рому AS Roma

Португальский тренер Пауло Фонсека после ухода из донецкого Шахтера был назначен наставником итальянской Ромы.

Об этом сообщает официальный сайт римского клуба.



Контракт с 46-летним специалистом рассчитан на два года с опцией продления еще на один год.

«Мы рады приветствовать в клубе Пауло Фонсеку. Он — молодой и амбициозный тренер с международным опытом и менталитетом победителей. Его смелые идеи поразят наших болельщиков», — заявил президент Ромы Джеймс Палотта.

По данным итальянских СМИ, португалец будет получать два миллиона евро за сезон.

Ранее Шахтер объявил, что Пауло Фонсека покидает клуб после трех лет работы.

Сообщалось, что главный тренер греческого ПАОКа Разван Луческу может возглавить донецкую команду. Одним из кандидатов СМИ также называют бывшего наставника испанского Бетиса Кике Сетьена.

Также СМИ сообщают, что новым тренером Шахтера станет наставник португальской Витории Гимарайнш Луиш Каштру.