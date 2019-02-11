После Шахтера Луческу во второй раз стал безработным 11 февраля, 17:49 686 Цей матеріал також доступний українською EPA Луческу 1,5 года возглавлял сборную Турции EPA

Бывший главный тренер Шахтера Мирча Луческу ушел в отставку с поста наставника сборной Турции.



Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Турции, после встречи специалиста со своим руководством стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

По информации турецкого телеканала NTV, новым наставником сборной станет нынешний рулевой стамбульского Бешикташа Шенол Гюнеш.

Последний уже возглавлял национальную команду в 2000-2004-м годах. Под его руководством сборная заняла третье место на чемпионате мира-2002.

Луческу стал наставником Турции в августе 2017-го года, подписав контракт на два года с правом его продления еще на один год.

Под его руководством команда не смогла выйти на ЧМ-2018, а также вылетела в третий дивизион Лиги наций. Ранее после ухода из Шахтера в 2016-2017-м годах румынский тренер возглавлял российский Зенит.

