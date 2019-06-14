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После поражения от Украины уволили наставника сборной Сербии

Сегодня, 03:41
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После поражения от Украины уволили наставника сборной Сербии - фото

REUTERS/Rafael Marchante

Крстаич возглавлял сборную Сербии с 2017-го года

После поражения от сборной Украины в отборе на Евро-2020 Футбольный союз Сербии (ФСС) уволил главного тренера своей национальной команды Младена Крстаича.

Как сообщает официальный сайт организации, соответствующее решение принято на заседании комитета по чрезвычайным вопросам ФСС.

Кто будет преемником специалиста, остается неизвестным. Крстаич возглавлял сборную Сербии с 2017-го года. Под его руководством команда не попала в плей-офф ЧМ-2018.

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В то же время, с ним коллектив вышел во второй дивизион Лиги наций. В отборе на Евро-2020 балканцы набрали четыре очка после трех туров и занимают третье место в группе.

7 июня в матче третьего тура отбора на Евро-2020 сборная Украины разгромила Сербию со счетом 5:0.

После этого, 10 июня, в рамках квалификации на Евро-2020 подопечные Крстаича с результатом 4:1 победили Литву на своем поле.

Теги:   Евро-2020 Сборная Сербии Футбол

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