После покупки вратаря сборной Украины из Динамо ушел другой страж ворот

Вратарь Динамо Максим Коваль покинет клуб.
Об этом сообщает FootballHub, передавая слова главного тренера киевского клуба Александра Хацкевича. По словам специалиста, вратарь будет тренироваться с молодежной командой Динамо и параллельно искать себе новый клуб.
"Максим остается работать с U-21 и будет искать себе продолжение карьеры. Не в Динамо", - сказал Хацкевич.
Прошлые полгода Коваль провел в аренде в испанском Депортиво. По итогам сезона украинец стал худшим игроком чемпионата Испании по версии WhoScored.
Позже Депортиво сообщил, что не собирается выкупать голкипера Максима Коваля у Динамо, и вратарь вернется в Украину по завершению сезона.
Сегодня, 29 июня, вратарь сборной Украины Денис Бойко стал игроком киевского клуба на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на пять лет до 2023 года.
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