После покупки вратаря сборной Украины из Динамо ушел другой страж ворот

Максим Коваль не будет играть в Динамо

Вратарь Динамо Максим Коваль покинет клуб.

Об этом сообщает FootballHub, передавая слова главного тренера киевского клуба Александра Хацкевича. По словам специалиста, вратарь будет тренироваться с молодежной командой Динамо и параллельно искать себе новый клуб.

"Максим остается работать с U-21 и будет искать себе продолжение карьеры. Не в Динамо", - сказал Хацкевич.

Прошлые полгода Коваль провел в аренде в испанском Депортиво. По итогам сезона украинец стал худшим игроком чемпионата Испании по версии WhoScored.

Позже Депортиво сообщил, что не собирается выкупать голкипера Максима Коваля у Динамо, и вратарь вернется в Украину по завершению сезона.

Сегодня, 29 июня, вратарь сборной Украины Денис Бойко стал игроком киевского клуба на постоянной основе. Трудовой договор игрока рассчитан на пять лет до 2023 года.