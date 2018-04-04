После перенесенного инфаркта умер экс-тренер Челси

В 1999-2000 и 2008-2011 годах Уилкинс работал в тренерском штабе Челси

Бывший тренер Челси Рэй Уилкинс скончался в возрасте 62 лет после перенесенного инфаркта.

Как сообщает The Guardian, в марте Уилкинс упал на пол после остановки сердца и до сих пор находился в критическом состоянии в больнице.

Воспитанник Челси, он выступал за лондонскую команду в качестве игрока в период 1973-1979 годов, после чего в течение пяти лет защищал цвета Манчестер Юнайтед. Также играл за Милан, ПСЖ и Рейнджерс.

В 1999 году Уилкинс вернулся в родной клуб, где стал членом тренерского штаба команды, но ушел в 2000 году с тем, чтобы снова работать ассистентом менеджера с 2008 по 2011 годы.

В марте 2017 года скончался бывший капитан и тренер Ливерпуля Ронни Моран.

Ранее умер экс-полузащитник мадридского Реала Раймон Копа, который в 1958 году получил приз лучшему игроку Европы Золотой мяч.