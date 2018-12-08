Португальский гранд отказался продавать полузащитника Шахтеру - СМИ
Лиссабонская Бенфика решила не продавать сербского полузащитника Андрия Живковича, которым интересуется донецкий Шахтер, сообщает Observador.
Как сообщает издание донецкий Шахтер хотел приобрести 22-летнего вингера Андрея Живкович, однако Бенфика ответила отказом и не планирует продавать своего игрока во время зимовго трансферного окна. По данным португальских СМИ интерес к игроку лично проявлял наставник Шахтера Паулу Фонсека.
Кроме этого, португальский клуб повесил на игрока достаточно довольно высокий ценник - 30 млн евро, который отпугивает потенциальных покупателей. Кроме Шахтера Живковичем также интересуются испанская Севилья и английский Эвертон.
Андрия Живкович перешел в Бенфику с Партизана в 2016 году за 6,5 млн евро.
Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер заинтересован в приобретении 20-летнего полузащитника Коринтианса Педрини.