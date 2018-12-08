Португальский гранд отказался продавать полузащитника Шахтеру - СМИ Сегодня, 14:38 14 Цей матеріал також доступний українською Бенфика просит за Живковича 30 млн евро

Лиссабонская Бенфика решила не продавать сербского полузащитника Андрия Живковича, которым интересуется донецкий Шахтер, сообщает Observador.

Как сообщает издание донецкий Шахтер хотел приобрести 22-летнего вингера Андрея Живкович, однако Бенфика ответила отказом и не планирует продавать своего игрока во время зимовго трансферного окна. По данным португальских СМИ интерес к игроку лично проявлял наставник Шахтера Паулу Фонсека.

Кроме этого, португальский клуб повесил на игрока достаточно довольно высокий ценник - 30 млн евро, который отпугивает потенциальных покупателей. Кроме Шахтера Живковичем также интересуются испанская Севилья и английский Эвертон.

Андрия Живкович перешел в Бенфику с Партизана в 2016 году за 6,5 млн евро.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер заинтересован в приобретении 20-летнего полузащитника Коринтианса Педрини.