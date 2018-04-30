Португальский гранд увидел в рулевом Шахтера одного из кандидатов на пост наставника - СМИ

Бенфика включила главного тренера Шахтера Паулу Фонсеку в список потенциальных кандидатов на пост наставника команды, сообщает Sport Arena со ссылкой на Notícias ao Minuto.

По информации медиа, португальский гранд видит в своем соотечественнике приоритетного кандидата на этой должности наряду с экс-менеджером Халл Сити и Уотфорда Марку Силвой.

Как отмечает издание, лиссабонский клуб усомнился в будущем нынешнего наставника Руи Виториу, хотя его руководство заверяет в обратном. За два тура до завершения португальской лиги Бенфика отстает от лидера Порту на пять очков. Если в следующем туре "Орлы" проиграют дерби Спортингу, то тренера могут уволить уже 5 мая.

В комментарии программе Профутбол журналист Sky Sports Гийом Балаге заявил, что Фонсека отказался возглавить Эвертон, поскольку знает об интересе к его услугам со стороны лондонского Арсенала.

Сообщалось, что Паулу Фонсека заинтересовал Монако в качестве потенциального рулевого команды. Тренер стал одним из кандидатов на пост наставника итальянского Наполи. Донецкий клуб предложил новый контракт специалисту с зарплатой 9 млн евро в год, но тот еще не определился со своим будущим.

Ранее португалец не исключал свой уход из Шахтера по окончании сезона. Более того, по данным СМИ, на него уже обратил внимание лондонский Арсенал, который может пригласить тренера уже этим летом.

Перед этим появилась информация, что английский Эвертон планирует революционные изменения в команде, ради чего намерен пригласить на пост ее менеджера наставника Шахтера Паулу Фонсеку.