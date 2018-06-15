Хет-трик Роналду помешал Испании выиграть главный матч дня на ЧМ-2018

Сборные Португалии и Испании сыграли вничью в матче первого тура группового этапа чемпионата мира-2018.

Португалия активнее начала матч и быстро открыла счет. На четвертой минуте Начо сбил Роналду в своей штрафной, и сам же пострадавший реализовал пенальти. Испании на отыгрыш понадобилось 20 минут. Бускетс снабдил передачей Диего Косту, а тот пробил в дальний угол из-под защитника.

Испания продолжала владеть инициативой и нагнетала обстановку у ворот Руи Патрисиу, но на перерыв с преимуществом ушли португальцы. Перед самым свистком на перерыв Роналду решился на дальний удар, а Де Хеа не смог зафиксировать простой мяч, и он рикошетом от рук вратаря залетел в ворота.

В начале второго тайма рисунок игры не поменялся - Испания больше владела мячом и атаковала. Голы не заставили себя долго ждать, причем два сразу. На 55-й минуте Коста оформил дубль после розыгрыша штрафного, а Начо забил свой первый мяч за сборную филигранным ударом издали.

Впервые поведя в счете, Испания не отошла от своей излюбленной манеры много владеть мячом. Казалось, что команда Фернандо Йерро уже не упустит победу, но вновь все решил фол Начо против Роналду. На этот раз нарушения случилось за пределами штрафной площади, но португалец отправил мяч в девятку и с дальней дистанции, перебросив стенку.

3:3 - Испания и Португалия разошлись миром в одном из главных матчей первого тура всего чемпионата мира. На данный момент они имеют по одному очку в турнирной таблице и уступают Ирану.

Португалия - Испания 3:3

Голы: Роналду, 4 (с пенальти), 44, 88 - Коста, 24, 55, Начо, 58

Португалия: Патрисиу - Геррейро, Фонте, Пепе, Соареш - Моутиньо, Карвальо - Фернандеш (Мариу, 68), Гедеш (А. Силва, 80), Б. Силва (Куарежма, 69) - Роналду

Испания: Де Хеа - Альба, Рамос, Пике, Начо - Коке, Бускетс - Иньеста (Алькантара, 70), Иско, Сильва (Васкес, 86) - Коста (Аспас, 77)

Предупреждения: Фернандеш - Бускетс

В другом матче первого тура группы B ЧМ-2018 сборная Ирана сенсационно на последних минутах вырвала победу у Марокко.

НВ