Португалия досрочно выиграла группу, Швеция сохранила шансы на повышение. Результаты Лиги наций - видео

В субботу, 17 ноября, состоялись шесть матчей Лиги наций.

Сборная Португалии досрочно выиграла группу 3 Дивизиона А. Для этого команде Фернанду Сантуша было достаточно не проиграть на выезде Италии, с чем она справилась, расписав нулевую ничью. Для себя Италия сохранила место в элите - поляки точно понижаются в классе.

Группа 3

Италия - Португалия 0:0

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

В рамках Дивизиона B Швеция на выезде обыграла Турцию благодаря голу с пенальти от Гранквиста и сохранила шансы на повышение в классе. Перед последним туром скандинавы отстают на три очка от России и имеют очный матч с командой Станислава Черчесова. Для выхода в элиту шведам нужно обязательно побеждать в последнем матче.

Группа 2

Турция - Швеция 0:1

Голы: Гранквист, 71 (с пенальти)

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Сразу в двух группах в рамках субботнего игрового дня состоялись матчи в Дивизионе C. В квартете 4 Сербия одержала тяжелую победу над Черногорией, а Румыния разгромила Литву. Сербы и румыны претендуют перед последним туром на повышение в классе, но у балканской команды есть преимущество в два очка и матч против уже вылетевшей в Дивизион D Литвы.

Группа 4

Сербия - Черногория 2:1

Голы: Льяич, 30, Митрович, 32 - Мугоса, 70

Румыния - Литва 3:0

Голы: Пушкаш, 7, Кешеру, 47, Станчу, 65

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

В группе 1, которая состоит только из трех команд, Шотландия на выезде разгромила Албанию, которая большую часть матча играла в меньшинстве. В последнем туре британская сборная разыграет путевку в Дивизион B в матче с командой Израиля, а албанцы будут ждать окончания матчей в других группах и надеятся на сохранение прописки в третьей лиге в рейтинге команд, занявших третье место.

Группа 1

Албания - Шоландия 0:4

Голы: Фрэйзер, 14, Флетчер, 45+2, Форрест, 55, 67

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

В Дивизионе D в отчетном игровом дне играли команды группы 3. Сборные Азербайджана и Косово в статусе фаворитов обыграли Фарерские острова и Мальту соответственно. Перед последним туром косовары опережают Азербайджан на два очка, именно эти команды в очной встрече и разыграют путевку в высший дивизион.

Группа 3

Азербайджан - Фарерские острова 2:0

Голы: Назаров, 18, Мадатов, 29

Мальта - Косово 0:5

Голы: Мурики, 15, Кололли, 70, Авдияй, 78, 80, Рашика, 86

Турнирное положение

Таблица сайта Myscore.com.ua

Напомним, сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.

Также в пятницу Нидерланды на своем поле обыграли Францию, а Дания на выезде одолела Уэльс.

НВ