Португалия досрочно выиграла группу, Швеция сохранила шансы на повышение. Результаты Лиги наций - видео

В субботу, 17 ноября, состоялись шесть матчей Лиги наций.
Сборная Португалии досрочно выиграла группу 3 Дивизиона А. Для этого команде Фернанду Сантуша было достаточно не проиграть на выезде Италии, с чем она справилась, расписав нулевую ничью. Для себя Италия сохранила место в элите - поляки точно понижаются в классе.
Группа 3
Италия - Португалия 0:0
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
В рамках Дивизиона B Швеция на выезде обыграла Турцию благодаря голу с пенальти от Гранквиста и сохранила шансы на повышение в классе. Перед последним туром скандинавы отстают на три очка от России и имеют очный матч с командой Станислава Черчесова. Для выхода в элиту шведам нужно обязательно побеждать в последнем матче.
Группа 2
Турция - Швеция 0:1
Голы: Гранквист, 71 (с пенальти)
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
Сразу в двух группах в рамках субботнего игрового дня состоялись матчи в Дивизионе C. В квартете 4 Сербия одержала тяжелую победу над Черногорией, а Румыния разгромила Литву. Сербы и румыны претендуют перед последним туром на повышение в классе, но у балканской команды есть преимущество в два очка и матч против уже вылетевшей в Дивизион D Литвы.
Группа 4
Сербия - Черногория 2:1
Голы: Льяич, 30, Митрович, 32 - Мугоса, 70
Румыния - Литва 3:0
Голы: Пушкаш, 7, Кешеру, 47, Станчу, 65
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
В группе 1, которая состоит только из трех команд, Шотландия на выезде разгромила Албанию, которая большую часть матча играла в меньшинстве. В последнем туре британская сборная разыграет путевку в Дивизион B в матче с командой Израиля, а албанцы будут ждать окончания матчей в других группах и надеятся на сохранение прописки в третьей лиге в рейтинге команд, занявших третье место.
Группа 1
Албания - Шоландия 0:4
Голы: Фрэйзер, 14, Флетчер, 45+2, Форрест, 55, 67
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
В Дивизионе D в отчетном игровом дне играли команды группы 3. Сборные Азербайджана и Косово в статусе фаворитов обыграли Фарерские острова и Мальту соответственно. Перед последним туром косовары опережают Азербайджан на два очка, именно эти команды в очной встрече и разыграют путевку в высший дивизион.
Группа 3
Азербайджан - Фарерские острова 2:0
Голы: Назаров, 18, Мадатов, 29
Мальта - Косово 0:5
Голы: Мурики, 15, Кололли, 70, Авдияй, 78, 80, Рашика, 86
Турнирное положение
Таблица сайта Myscore.com.ua
Напомним, сборная Украины с результатом 1:4 проиграла на выезде команде Словакии в заключительном матче группового этапа Лиги наций.
Также в пятницу Нидерланды на своем поле обыграли Францию, а Дания на выезде одолела Уэльс.
НВ
«Диалоги о будущем»
Новое Время представляет: «Диалоги о будущем» с Уильямом Тейлором, Павлом Шереметой и Дмитрием Кулебой.
Киев-Вашингтон-Брюссель
Какое место занимает Украина в этом треугольнике? Какой нашу страну видят в Европе и США?
Комментарии
Правила комментирования