Португалия без Роналду победила Италию, Турция драматично обыграла Швецию. Результаты матчей Лиги наций

Сборная Португалии без Роналду стартовала в Лиге наций с победы над Италией

В понедельник, 10 сентября, состоялись восемь матчей Лиги наций.

После ничьей в первом туре Лиги наций со сборной Польши команда Италии уступила на выезде Португалии. Единственный мяч в матче забил Андре Силва. В составе сборной Португалии не было ее лидера Криштиану Роналду, который решил взять паузу в выступлениях за национальную команду.

Сборная Турции, которая в первом туре уступила России, на последних минутах вырвала победу в матче со Швецией. Героем матча стал полузащитник Эмре Акбаба, который в 88-й минуте сравнял счет, а на 92-й принес турецкой команде победу.

В Лиге С одинаковые победы со счетом 2:0 одержали Черногория и Шотландия, а Сербия разошлась миром с Румынией - 2:2.

В Лиге D Андорра сыграла вничью с Казахстаном, Мальта - с Азербайджаном, а Косово уверенно обыграло Фарерские острова.

Португалия - Италия - 1:0

Гол Андре Силва, 48

Португалия: Патрисиу - Канселу, Пепе, Диаш, Руи - Пицци (Санчо, 74), Невеш, Карвалью (Оливейра, 86) - Брума (Мартинш, 77), А. Силва, Б. Силва

Италия: Доннарумма - Лаццари, Кальдара, Романьолли, Кришито (Эмерсон, 74) - Кристанте (Белотти, 79), Жоржиньо, Бонавентура - Дзадза, Иммобиле (Берарди, 59), Кьеза

Предупреждение: Невеш, Пепе - Кришито, Кьеза, Берарди

Швеция - Турция - 2:3

Голы: Телин, 35, Клаесон, 49 - Чалханоглу, 51, Акбада, 88, 90 +2

Сербия - Румыния - 2:2

Голы: Митрович 26, 63 - Станчу, 48 (пенальти), Тучудеан, 68

Черногория - Литва - 2:0

Голы: Савич, 34, Янкович, 36

Шотландия - Албания - 2:0

Гол: Нейсмит, 47, 68

Косово - Фареры - 2:0

Голы: Зенели, 50, Нухиу, 55

Мальта - Азербайджан - 1:1

Голы: Агиус, 10 (пенальти) - Халилзаде, 26

Андорра - Казахстан - 1:1

Голы: Алаес, 86 - Логвиненко, 68

Удаление: Мужиков, 76

Накануне Сборная Франции обыграла Нидерланды со счетом 2:1.

Сборная Украины во Львове при пустых трибунах победила команду Словакии со счетом 1:0 и набрала 6 очков в группе.

НВ