Португалия — Нидерланды. Видео гола и обзор финала Лиги наций
Сборная Португалии обыграла Нидерланды со счетом 1:0 в финале Лиги наций и стала первой командой в истории, которая выиграла этот турнир.
С первых минут матча Нидерланды захватили инициативу, однако моментов больше создали португальцы, которые неплохо контратаковали.
Португалия открыла счет в матче во втором тайме. На 60-й минуте Бернарду Силва сделал пас под удар Гонсало Гуедешу, а тот пробил точно в угол ворот голландцев.
Гол Гуедеша стал решающим в матче и принес Португалии первый в истории трофей Лиги наций.
Обзор первого тайма
Обзор второго тайма
Церемония награждения
Сборная Англии в матче за 3-е место победила в серии пенальти Швейцарию и завоевала бронзовые награды турнира.
Португалия со счетом 1:0 победила Нидерланды в финале Лиги наций и завоевала трофей