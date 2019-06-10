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Португалия — Нидерланды. Видео гола и обзор финала Лиги наций

Сегодня, 01:03
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Португалия — Нидерланды. Видео гола и обзор финала Лиги наций - фото

Reuters/Carl Recine

Португалия стала первым победителем Лиги наций в истории

Сборная Португалии обыграла Нидерланды со счетом 1:0 в финале Лиги наций и стала первой командой в истории, которая выиграла этот турнир.

С первых минут матча Нидерланды захватили инициативу, однако моментов больше создали португальцы, которые неплохо контратаковали.

Португалия открыла счет в матче во втором тайме. На 60-й минуте Бернарду Силва сделал пас под удар Гонсало Гуедешу, а тот пробил точно в угол ворот голландцев.

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Гол Гуедеша стал решающим в матче и принес Португалии первый в истории трофей Лиги наций.

Обзор первого тайма

Обзор второго тайма

Церемония награждения

Сборная Англии в матче за 3-е место победила в серии пенальти Швейцарию и завоевала бронзовые награды турнира.

Португалия со счетом 1:0 победила Нидерланды в финале Лиги наций и завоевала трофей

Теги:   Футбол Лига Наций Сборная Нидерландов Сборная Португалии

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