Порту заинтересовался полузащитником Стали - агент

22-летний атакуюащий полузащитник Стали Орест Кузык привлек внимание португальского Порту - об этом сообщил его агент.

Слова Сергея Горбунова, представителя игрока, приводит Desporto.sapo.pt.

"В данный момент много клубов хотят видеть в своей команде Кузыка, не только Порту. Знаем, что им интересен игрок, но ожидаем официального предложения", - сказал Горбунов.

Стоит отметить, что контракт Кузыка с каменчанами истекает по завершению сезона. Если хавбек не продлит договор с клубом, то летом получит статус свободного агента и сможет перейти в любой клуб бесплатно.

В юности Кузык играл за молодежные команды Карпат и Динамо, а летом 2015 был арендован Говерлой. В середине 2016-го игрок на правах свободного агента перешел в Сталь, где стал важным игроком, отметившись шестью голами в 26 поеидинках.

Ранее сообщалось, что Сталь может не получить аттестат на следующий сезон украинской Премьер-лиги - у клуба есть задолженности по зарплате перед бывшими игроками команды.