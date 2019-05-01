Порту прокомментировал состояние здоровья Касильяса, перенесшего инфаркт Сегодня, 20:35 2610 Цей матеріал також доступний українською Reuters / Carl Recine Состояние Касильяса стабильное Reuters / Carl Recine

Футбольный клуб Порту рассказал о состоянии здоровья голкипера Икера Касильяса, у которого утром на тренировке случился инфаркт миокарда.

Клуб подтвердил, что Касиляс перенес инфаркт миокарда. Сообщается, что утреннее занятие команды было прервано, чтобы оказать помощь голкиперу, который впоследствии был госпитализирован.

"Касильяс находится в стабильном состоянии, проблема с сердцем решена", - говорится в заявлении Порту.



У голкипера Порту Икера Касиляса случился инфаркт миокарда во время утренней тренировки команды, после чего его госпитализировали.

Икер Касильяс перешел в Порту из Реала в 2015 году.

В 2016 году Касильяс объявил о завершении карьеры в сборной Испании.