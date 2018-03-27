Поражение и решающая победа на последних минутах. Результаты матчей отбора молодежных сборных Украины на чемпионаты Европы - видео

Сборные Украины U-19 и U-21 провели поединки в рамках отбора на чемпионат Европы в своих возрастных категориях.

Сборная U-19 оформила мощный камбэк против Румынии и вышла на Евро-2018. В матче, в котором украинцам необходимо было выигрывать, на 77-й минуте счет стал 0:1 в пользу соперников. Забивший гол Моруцан так радовался, что получил желтую за празднование гола, которая оказалась для него второй.

Через семь минут Сафронов отыграл один гол, а на 92-й минуте победу сборной Украины принес капитан команды Бондарь.

Таким образом, Украина закончила отбор на Евро-2018 на первом месте в группе 4, дающем право на участие в Евро-2018. На счету украинцев семь очков в трех матчах. Румыния вместе с матчем проиграла и путевку на евромундиаль, заняв второе место в группе с шестью очками в активе.

Помимо Украины, в финальной части сыграют Англия, Финляндия, Франция, Италия, Норвегия, Португалия и Турция.

Украина U-19 — Румыния U-19 2:1

Голы: Сафронов, 85, Бондарь, 90+2 — Маруцан, 77

Украина: Кучерук, Бондарь, Сафронов, Миколенко, Хахлов, Корниенко, Булеца (Ременюк, 74), Супряга (Кулаков, 90+5), Дришлюк, Кащук, Снурницын.

Украина U-21 на последних минутах уступила Англии в матче квалификации на Евро-2019.

В первом тайме счет открыл нападающий Эвертона Кальверт-Льюин.

Во втором тайме украинцы заиграли активнее, создав несколько отличных моментов. На 83-й минуте дебютный гол за молодежку провел хавбек Динамо Николай Шапаренко, в касание замкнувший прострел с фланга. Интересный факт - полузащитник пропустил все тренировки перед матчем, ведь у него не было британской визы.

Тем не менее, англичане вырвали победу - это вышедший на замену Доминик Соланке также замкнул навес с фланга на 88-й минуте.

Сборная Украины сильно усложнила задачу выхода на Евро, занимая третее место с восемью очками. На втором месте идет сборная Нидерландов - 11 очков, на первом - Англия, 16 очков.

На чемпионат Европы выйдут победители девяти групп и четыре лучшие команды, занявшие второе место.

Англия U-21 - Украина U-21 2:1

Голы: Калвер-Льюэн, 41, Соланке, 88 — Шапаренко, 83

Украина: Лунин — Лучкевич, Лукьянчук, Зотько, Кравец — Пихаленок, Вакулко (Шапаренко, 63)— Шепелев, Коваленко, Лунев (Третьяков, 80) — Довбик (Зубков, 74)

Накануне сборная Украины U-17 не вышла на чемпионат Европы из-за технического поражения. В победном матче против Сербии сыграли Николай Ярош и Роман Бодня, которые в предыдущих двух матчах квалификации против Ирландии и Испании получили желтые карточки, из-за которых не имели права играть в том матче.

НВ