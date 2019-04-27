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Популярный портал назвал Шевченко худшим нападающим в истории Челси

Сегодня, 12:28
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Популярный портал назвал Шевченко худшим нападающим в истории Челси - фото

Андрей Шевченко via Instagram

Андрей Шевченко (справа) забил за Челси 23 гола в 77 матчах

Экс-нападающий Челси, а теперь главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко возглавил список худших нападающих в истории лондонского клуба по версии портала FourFourTwo.

Журналист Ричард Джолли составил список из восьми худших форвардов в истории Челси, в котором Андрей Шевченко оказался на первом месте.

Автор отметил, что с приходом Шевченко тогдашний наставник команды Жозе Моуриньо вынужден был изменить игровую схему, подстраиваясь под украинского нападающего, из-за чего пострадала игра Челси.

В список худших форвардов в истории лондонского клуба также попали Альваро Мората, Гонсало Игуаин, Фернандо Торрес, Матея Кежман, Адриан Муту, Радамель Фалькао и Крис Саттон.

Шевченко перешел в Челси из Милана в 2006 году за 35 млн евро.

За время выступлений в Челси Шевченко сыграл 77 матчей, в которых забил 23 гола.

После завершения игровой карьеры Шевченко начал тренерскую деятельность. Летом 2016 года он возглавил национальную сборную Украины, с которой впоследствии продолжил контракт до июля 2020 года.

Теги:   Футбол Андрей Шевченко ФК Челси

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