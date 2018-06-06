Помощник Шевченко покинул сборную Украины ради российского клуба - медиа

Рианчо будет работать в Спартаке - СМИ

Рауль Рианчо покинул пост ассистента наставника сборной Украины и вошел в тренерский штаб московского Спартака, сообщает Sport24.ru.

Рулевой желто-синих сообщил официальному сайту Федерации футбола Украины об уходе испанского специалиста.

"Мы очень благодарны Раулю за его работу и желаем успехов в будущем", - добавил Шевченко.

По информации российского портала, тренер заключил контракт на один год. Составить компанию ему может Висенте Гомес, который как и Рианчо ранее работал в Динамо.

Минувшей зимой сообщалось, что президент киевского клуба Игорь Суркис ведет переговоры с ассистентом главного тренера сборной Украины о назначении его новым наставником команды.

Годом ранее появилась информация, что Рианчо покинет тренерский штаб украинской национальной команды и может подписать контракт с российским Рубином.