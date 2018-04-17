Помощник Фонсеки получил возможность возглавить клуб низшего дивизиона - СМИ

Помощник главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки Игор Дуляй может возглавить клуб Первой лиги, киевский Арсенал, сообщает Динамомания.

По информации СМИ, такой переход возможен в связи с тем, что Арсенал частично финансируется бизнес-структурами президента Шахтера Рината Ахметова.

Новым президентом Арсенала в начале 2018 года стал бывший игрок клуба хорват Иван Пирич.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированный за употребление допинга капитан Шахтера хорват Дарио Срна может возглавить киевский Арсенал.

Паулу Фонсека, помощником которого является Дуляй, после окончания сезона, скорее всего, покинет Шахтер.