Помощник Фонсеки отреагировал на информацию о его назначении тренером киевского клуба

Игор Дуляй опроверг информацию, что он может возглавить Арсенал

Помощник главного тренера Шахтера Паулу Фонсеки Игор Дуляй отреагировал на информацию о том, что со следующего сезона он может стать наставником киевского Арсенала, который сейчас выступает в Первой лиге.

Как сообщил сербский специалист в интервью Footboom, он не собирается менять место работы и трудоустраиваться в Арсенале.

"Это неправда. Кто-то написал, сначала про Срну, потом про меня, потом очень быстро это в сети дали. При всем уважении, но таких мыслей у меня нет", - сказал Дуляй.

На данный момент Арсенал является лидером Первой лиги и всерьез претендует на выход в Премьер-лигу. Киевляне имеют в своем активе 62 очка и опережают ФК Полтава по дополнительным показателям. В СМИ ранее появлялась информация, что Арсенал частично финансируется бизнес-структурами президента Шахтера Рината Ахметова.

Новым президентом Арсенала в начале 2018 года стал бывший игрок клуба хорват Иван Пирич.

Напомним, в начале этой недели появилась информация, что Дуляй может возглавить клуб Первой лиги киевский Арсенал.

Ранее сообщалось, что дисквалифицированный за употребление допинга капитан Шахтера хорват Дарио Срна может стать главным тренером Арсенала. Позже появилась информация, что Шахтер не желает продлевать контракт со своим капитаном Дарио Срной, срок действия которого заканчивается летом 2018 года.