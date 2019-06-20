Еще один украинский футболист перешел в российский клуб
Полузащитник Александрии Артем Полярус стал игроком российских Химок.
Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.
Детали соглашения украинского футболиста с Химками не разглашаются.
Следует отметить, что Химки выступают во втором по силе чемпионате России, где в прошлом сезоне заняли 9 место.
Александрия по итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги пробилась в групповой турнир Лиги Европы.
Полярус дебютировал на профессиональном уровне за Александрию в 2011 году, после чего позже перешел в киевское Динамо. Однако закрепиться в столичной команде не удалось и полузащитник вернулся в Александрию.
Накануне украинский защитник Шахтера Иван Ордец стал игроком московского Динамо.
Ранее Ярослав Ракицкий перешел с Шахтера в санкт-петербургский Зенит, подписав с российским клубом контракт на 3,5 года.