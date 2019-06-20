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Еще один украинский футболист перешел в российский клуб

Сегодня, 19:07
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Еще один украинский футболист перешел в российский клуб - фото

ФК Химки

Детали сделки не сообщаются

Полузащитник Александрии Артем Полярус стал игроком российских Химок.

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Детали соглашения украинского футболиста с Химками не разглашаются.

Следует отметить, что Химки выступают во втором по силе чемпионате России, где в прошлом сезоне заняли 9 место.

Александрия по итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги пробилась в групповой турнир Лиги Европы.

Полярус дебютировал на профессиональном уровне за Александрию в 2011 году, после чего позже перешел в киевское Динамо. Однако закрепиться в столичной команде не удалось и полузащитник вернулся в Александрию.

Накануне украинский защитник Шахтера Иван Ордец стал игроком московского Динамо.

Ранее Ярослав Ракицкий перешел с Шахтера в санкт-петербургский Зенит, подписав с российским клубом контракт на 3,5 года.

Теги:   Россия Премьер-лига Украины ФК Александрия

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