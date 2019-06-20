Еще один украинский футболист перешел в российский клуб Сегодня, 19:07 Цей матеріал також доступний українською ФК Химки Детали сделки не сообщаются ФК Химки

Полузащитник Александрии Артем Полярус стал игроком российских Химок.

Об этом сообщает официальный сайт российского клуба.

Детали соглашения украинского футболиста с Химками не разглашаются.

Следует отметить, что Химки выступают во втором по силе чемпионате России, где в прошлом сезоне заняли 9 место.

Александрия по итогам прошлого сезона украинской Премьер-лиги пробилась в групповой турнир Лиги Европы.

Полярус дебютировал на профессиональном уровне за Александрию в 2011 году, после чего позже перешел в киевское Динамо. Однако закрепиться в столичной команде не удалось и полузащитник вернулся в Александрию.

Накануне украинский защитник Шахтера Иван Ордец стал игроком московского Динамо.

Ранее Ярослав Ракицкий перешел с Шахтера в санкт-петербургский Зенит, подписав с российским клубом контракт на 3,5 года.