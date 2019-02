Поля чудес. Почему английская Премьер-лига превратилась в самое денежное состязание планеты Сегодня, 07:05 576 Цей матеріал також доступний українською ЕРА Манчестер Юнайтед - самый дорогой клубный бренд в мире (на фото - фанат перед постером с легендами команды) ЕРА

Автор Александр Пасховер

Английская Премьер-лига стала самой денежной и зрелищной среди национальных футбольных первенств. Практически каждый второй клуб из 20 самых доходных родом из Англии, пишет журнал Новое Время.

Название знаменитого гимна британских болельщиков You’ll never walk alone (Ты никогда не будешь одинок) как нельзя лучше характеризуют английскую Премьер-лигу (АПЛ), самую денежную и успешную среди футбольных лиг мира. Хотя такой она была не всегда. Своих успехов АПЛ достигла не по воле случая, а благодаря беспрецедентно свободному спортивному рынку, на котором зарабатывают все.

“Даже клубы с самым низким рейтингом могут позволить себе заработную плату, необходимую для привлечения высококлассных иностранных звезд", - говорит Джо Палмер, старший операционный директор ФК Уимблдон, команды из первой лиги, сейчас успешно сражающейся за Кубок Англии.

Насколько высок упомянутый Палмером уровень благосостояния, видно из отчета Deloitte Sports Business Group-2019. Итак, в двадцатке европейских футбольных клубов с самыми заоблачными доходами девять родом из Англии. За последний сезон в сумме они заработали свыше 3,7 млрд евро. Для сравнения: из итальянской Серии-А в топ-20 — четыре клуба, и все они во второй десятке. Бундеслига и Ла Лига представлены тремя клубами каждая, а Франция — всего одним.

Наибольшие суммы клубы АПЛ получают от спонсорства и продажи прав на телетранс­ляцию. "Премьер-лигу смотрят больше людей, в большем количестве стран и на большем количестве каналов, чем любую другую футбольную лигу в мире", - подводит итог Палмер.

Игры миллиардеров

В текущем сезоне шесть английских клубов вошли в первую десятку самых доходных команд европейского футбола. Тоттенхэм Хотспур попал в такую компанию лишь второй раз в жизни, показав рекордный рост доходов от проведения матчей (54 %) в сравнении со всеми клубами из топ-10. Теперь менее 10 млн фунтов отделяют Шпор (это неформальное название команды) от именитого конкурента - Арсенала, чье пребывание в первой десятке, как отмечает международная аудиторская компания Deloitte, после 17 лет успехов оказалось под угрозой.

Всего же 13 английских клубов вошли в число 30 самых доходных. Иными словами, две трети АПЛ.

Чтобы в футбол выигрывали не только деньги, в АПЛ разработана специальная система распределения доходов снизу вверх. Палмер разъясняет НВ, что клубы более низкого уровня получают от Лиги большие суммы, чтобы они могли покупать звездных игроков и конкурировать с теми клубами, что на вершине.

"Это сбалансированное действие, благодаря которому лига остается самым конкурентоспособным высшим дивизионом в Европе, - продолжает он. - Футбольную аудиторию не создашь без конкуренции, поэтому она король. Теперь даже такие команды, как Брайтон, интересны для зрителей всего мира".

При упоминании родного Брайтона сердце Юнга Чанга, британца корейского происхождения, трепещет. Его команда сражается на равных с равными и в тяжелых боях минимально уступает лидерам.

"Если вы посмотрите на Ла Лигу, там есть такие команды, как Барселона, Реал, Атлетико, - перечисляет Чанг. - Другие клубы - не мирового класса. В большинстве матчей победа будет за big boys. В АПЛ большинство подобрано равномерно".

Отличительная черта АПЛ от всех других лиг — абсолютная либерализация футбольного бизнеса, который в последние годы приносит скромную прибыль в нескромные состояния арабских шейхов, американских бизнес-династий и русских олигархов. Из топовых команд только Тоттенхэм имеет собственника-британца. Все как один не жалеют инвестиций в свои команды и на покупку звездных игроков и тренеров.

Покупатели могли бы выйти и на другие лиги, но только английская выглядит более чем открытой. Например, покупать клубы Бундеслиги сложно. Немецкое законодательство требует, чтобы не менее 51 % акций клуба принадлежали спортивному обществу, болельщикам, рассказывает Юрий Свиридов, директор департамента маркетинга и коммуникаций ФК Шахтер.

Фанаты клуба Манчестер Сити / Фото: EPA

В результате такие собственники, как русский олигарх Роман Абрамович в Челси или Мансур ибн Зайд Аль Нахайян, член правящей королевской семьи эмирата Абу-Даби, владеющий МанСити, или американское семейство Глейзеров, чьей собственностью является МанЮнайтед, своими миллиардами превратили АПЛ в современный Вавилон, где смешались деньги, люди, народы.

Кроме того, она стала № 1 по количеству игроков-иностранцев. Из 510 профессиональных футболистов АПЛ 351- иностранцы, то есть более 67 %.

Кто там строит

15 апреля 1989 года во время полуфинала Кубка Англии, где Ноттингем Форест играл против Ливерпуля, в результате давки погибли 96 болельщиков. Еще 766 были тяжело травмированы.

“Причины давки, а вернее масштаба трагедии — устаревший стадион”, — рассказывает Свиридов. Была организована специальная комиссия, которая провела расследование, что вылилось в знаменитый доклад верховного судьи лорда Питера Тейлора.

Хотя сам доклад состоял из 100 страниц, его вывод Свиридов сжал в один абзац. Британские стадионы непригодны для массовых мероприятий. Уровень безопасности падает, уровень агрессии футбольных хулиганов растет. Стадионы теряют зрителей — у клубов стало сокращаться количество болельщиков: в 1980‑х более чем на треть убавилось число болельщиков даже у Ливерпуля, на тот момент — одного из самых сильных клубов континента.

Требовалась полная перестройка системы логистики стадионов. Все клубы английского первенства уже после 1992 года, когда была образована АПЛ, обязались реконструировать домашние арены или построить новые. Чтобы раздобыть средства, футбольные клубы стали реорганизовываться в акционерные общества. Простые и не очень простые болельщики покупали ценные бумаги своих, а кто и чужих команд на фондовой бирже.

Так к 1996 году были обновлены все основные футбольные площадки Туманного Альбиона. Вторая и более мощная волна стадионного ренессанса пришлась на начало 2000‑х.

И вот к марту 2019‑го будет открыта очередная новая арена легендарного клуба Тоттенхэм Хотспур - самый дорогой в мире стадион, чья смета превысила отметку $1 млрд.

Новый стадион Тоттенхэма станет самой дорогой ареной в мире / Фото: EPA

Стадион оборудован выдвижным полем. В течение 25 минут классический газон уходит и из‑под него появляется искусственное покрытие для американского футбола. 1,8 тыс. телеэкранов в подтрибунных помещениях предназначены для трансляции в прямом эфире матчей АПЛ.

На чудо-арене еще не проводятся игры, но она уже зарабатывает на проведении экскурсий. Самые нетерпеливые записываются на клубном сайте в очередь, заодно приобретая абонементы на предстоящий сезон.

"Образование АПЛ как коммерческого предприятия, которое объединяет все телеправа и продает их на открытом рынке, - это и есть составляющая успеха", - заявляет Свиридов еще об одной самой главной стороне финансового успеха АПЛ.

Продажа телевизионных прав на трансляцию игр, спонсорство, прямая и косвенная реклама — это и есть самая важная составляющая ее доходной части.

Внимание на экран

В каком направлении развивается футбольный рынок Англии? Чего ожидать от него в ближайшие 5–10 лет? Два вопроса НВ, которые озадачили Джо Палмера. “

Впрочем, сделать прогноз он готов. Итак, в ближайшее время рынок трансляций матчей ждут небывалые изменения. В процесс входят гиганты — цифровые вещатели Amazon, Facebook, Netflix и другие. Они поборются за деньги международной телеаудитории.

Английскую Премьер-лигу смотрят миллионы людей во всем мире / Фото: EPA

Палмер указывает на принципиально важную деталь: 1,3 млрд землян свободно говорят по‑английски. Это упрощает продажи контента АПЛ, делает их дешевле для вещателей. Международные трансляции приносят АПЛ всевозрастающие доходы от продажи прав на трансляции и открывают заманчивые предложения для спонсоров и рекламодателей.

Так, в 2017‑м из 5,3 млрд евро дохода клубов АПЛ 2,9 млрд евро принесла трансляция матчей, 1,4 млрд евро — спонсорство (что едва ли возможно без трансляций) и только 695 млн евро - продажа билетов.

Amazon уже выкупил права на показ 20 матчей АПЛ на три следующих сезона и к ним приобрел права на обзоры туров.

В качестве успешного промо Amazon снял и разместил у себя фильм All or Nothing: Manchester City (Все или ничего: Манчестер Сити).

Фильм снят по законам остросюжетного реалити-шоу. Теперь Amazon вирусно разносит его эпизоды по всему миру, собирая аудиторию под будущие проекты.

“Через несколько лет мы забудем про SKY [британский телеканал], — уверен Свиридов. - Все будет в Netflix, Facebook, YouTube. ТВ не выдержит конкуренции с Facebook. Появятся глобальные игроки, которые будут скупать все права. Пример АПЛ - это пример того, что зарабатывать большие деньги реально".

