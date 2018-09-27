Полузащитника сборной Украины признали лучшим игроком чемпионата Бельгии в августе

В августе Малиновский (справа) забил два мяча и отдал результативный пас в четырех матчах за Генк

Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский получил награду лучшему игроку чемпионата Бельгии по итогам августа.

Футболист сообщил об этом на своей странице в Instagram, опубликовав фото с призом. По словам 25-летнего исполнителя, он очень счастлив получить награду.

В августе Малиновский провел четыре поединка за Генк в бельгийском первенстве. В этих матчах он отметился двумя голами и одной результативной передачей.

В начале сентября полузащитник сборной Украины отметился седьмым голом с начала сезона за клуб в матче чемпионата Бельгии против Кортрейка, а также был удален в конце игры.

Перед этим в матче того же турнира против Васланд-Беверена он отличился вторым результативным пасом за одну неделю.

Ранее сообщалось, что Малиновский получил наибольший оклад в Генке после заключения нового контракта. По данным СМИ, зарплата футболиста составляет более одного миллиона евро в год, что превысило клубный лимит для одного игрока.