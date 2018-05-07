Полузащитник согласился еще пять лет выступать за Динамо

Соглашение Буяльского (слева) с Динамо рассчитано еще на пять лет

Игрок средней линии Виталий Буяльский заключил новый контракт с Динамо до 2023 года.

О подписании нового соглашения 25-летним футболистом киевской команды сообщает официальный сайт столичного клуба.

Буяльский стал игроком Динамо в 16 лет. Дебютный поединок провел 21 сентября 2011 года в Кубке Украины против Кременя.

Первый матч в Премьер-лиге полузащитник сыграл 26 мая 2013 года против запорожского Металлурга. В текущем сезоне футболист провел 39 поединков и забил шесть мячей.

Предыдущий контракт исполнителя киевского клуба заканчивался летом 2019 года.

Недавно президент Динамо Игорь Суркис сообщил о том, что клуб продлит контракты с ведущими игроками средней линии Сергеем Сидорчуком и Виталием Буяльским, но готов расстаться с защитником Евгением Хачериди.