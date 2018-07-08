Полузащитник Шахтера и сборной Украины перешел в венгерский клуб

Полузащитник Шахтера и сборной Украины Иван Петряк подписал контракт с венгерским клубом Ференцварош.

Об этом сообщает официальный сайт Ференцвароша. Венгерский клуб не разглашает детали сделки, но ранее СМИ сообщали, что контракт Петряка будет рассчитан на один сезон.

24-летний полузащитник стал игроком Шахтера в 2016 году, куда перешел из луганской Зари, но сезон 2016/2017 футболист провел в аренде в луганской команде.

В следующем сезоне Петряк вернулся из аренды обратно в Шахтер, но стать игроком основы не сумел, проведя за дончан 17 матчей, в которых забил два гола. Кроме этого, на счету Ивана Петряка 4 матча за сборную Украины.

Ранее сообщалось, что Петряка планировал арендовать Мариуполь, а перед этим стало известно, что Шахтер не рассчитывает на футболиста и готов отдать его в аренду.