Полузащитник Шахтера в ближайшие дни перейдет в Манчестер Сити - СМИ

Журналист Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио сообщает, что в ближайшие дни состоится переход в Манчестер Сити игрока донецкого шахтера Фреда.
По даным журналиста, стоимость трансфера оценивается в 30-40 миллионов евро.
Если переход произойдет, то за место в основном составе Фред будет конкурировать с Фернандиньо, Яя Туре и Илкаем Гюндоганом.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити рассматривает возможность покупки ведущего полузащитника Шахтера Фреда нынешней зимой с возможностью отдать его обратно в аренду до конца сезона.
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