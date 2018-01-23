Полузащитник Шахтера в ближайшие дни перейдет в Манчестер Сити - СМИ

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Фред (второй слева) сменит клуб

Фред (второй слева) сменит клуб

Журналист Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио сообщает, что в ближайшие дни состоится переход в Манчестер Сити игрока донецкого шахтера Фреда.

По даным журналиста, стоимость трансфера оценивается в 30-40 миллионов евро.

Если переход произойдет, то за место в основном составе Фред будет конкурировать с Фернандиньо, Яя Туре и Илкаем Гюндоганом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити рассматривает возможность покупки ведущего полузащитника Шахтера Фреда нынешней зимой с возможностью отдать его обратно в аренду до конца сезона.

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