Полузащитник Шахтера в ближайшие дни перейдет в Манчестер Сити - СМИ

Журналист Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио сообщает, что в ближайшие дни состоится переход в Манчестер Сити игрока донецкого шахтера Фреда.

По даным журналиста, стоимость трансфера оценивается в 30-40 миллионов евро.

Если переход произойдет, то за место в основном составе Фред будет конкурировать с Фернандиньо, Яя Туре и Илкаем Гюндоганом.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити рассматривает возможность покупки ведущего полузащитника Шахтера Фреда нынешней зимой с возможностью отдать его обратно в аренду до конца сезона.