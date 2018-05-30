Полузащитник Шахтера допустил вариант с переходом в турецкий клуб

Полузащитник Шахтера Бернард не исключил, что может перейти в турецкий Бешикташ этим летом.

В комментарии Futbol Arena бразильский футболист, чей контракт с чемпионом Украины заканчивается 30 июня, заявил, что слышал о стамбульском клубе еще до того, как в 2013 году стал игроком Шахтера.

"Я не хочу принимать поспешных решений, но Бешикташ – это большая команда, которая выступает в Лиге чемпионов в последние годы. Для меня это привлекательный вариант", - добавил Бернард.

Ранее появилась информация, что итальянский Интер больше не претендует на подписание одного из ключевых полузащитников Шахтера.

Сообщалось, что Бернард ближе к переходу в Милан, чем в Интер. СМИ писали, что хавбек заключил соглашение с турецким Бешикташем. Позже появилась информация о его контракте с Миланом.

Позже СМИ писали, что Милан не собирается подписывать одного из ключевых исполнителей Шахтера.