30 мая 2018, среда

Полузащитник Шахтера допустил вариант с переходом в турецкий клуб

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Бернард считает Бешикташ привлекательным вариантом продолжения карьеры
Фото: ФК Шахтер

Бернард считает Бешикташ привлекательным вариантом продолжения карьеры

Полузащитник Шахтера Бернард не исключил, что может перейти в турецкий Бешикташ этим летом.

В комментарии Futbol Arena бразильский футболист, чей контракт с чемпионом Украины заканчивается 30 июня, заявил, что слышал о стамбульском клубе еще до того, как в 2013 году стал игроком Шахтера.

"Я не хочу принимать поспешных решений, но Бешикташ – это большая команда, которая выступает в Лиге чемпионов в последние годы. Для меня это привлекательный вариант", - добавил Бернард.

Ранее появилась информация, что итальянский Интер больше не претендует на подписание одного из ключевых полузащитников Шахтера.

Сообщалось, что Бернард ближе к переходу в Милан, чем в Интер. СМИ писали, что хавбек заключил соглашение с турецким Бешикташем. Позже появилась информация о его контракте с Миланом.

Позже СМИ писали, что Милан не собирается подписывать одного из ключевых исполнителей Шахтера.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Футбол ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове