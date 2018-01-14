Полузащитник Шахтера опроверг переговоры с Манчестер Сити

Полузащитник Шахтера Фред прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед

Как сказал бразилец порталу Terra.com.br, пока что он не контактировал с Манчестер Сити по поводу перехода, но он будет очень рад получить официальное предложение от "Горожан".

"Пока не было контакта "Горожан" со мной. Я тоже слышал от прессы об интересе. Но это огромное удовольствие услышать, что я нужен Гвардиоле. Надеюсь, что может быть направлено официальное предложение и мы это обсудим", - сказал бразилец.

В то же время Фред пока не решил, какой из манчестерских клубов он бы выбрал в случае получения предложений от обоих.

"Сейчас сложно сказать, где бы я хотел играть. Нужно сесть, изучить все подробности и понять, в каком клубе я буду чаще играть. Сейчас я не могу говорить о том, что было бы лучше для меня", - добавил Фред.

На этой неделе в прессе появилась информация, что Манчестер Сити проинформировал Шахтер о готовности заплатить 50,5 миллионов евро за полузащитника Фреда.

Накануне Фред был признан самым дорогим футболистом украинской Премьер-лиги по версии Transfermarkt.de. Авторитетный портал оценил бразильца в 19 миллионов евро.

Слухи о переходе Фреда в Манчестер Сити появились еще в конце прошлого года. "Горожане" не спешат оформить сделку до конца зимнего трансферного окна, переход может состояться и летом. Также интерес к игроку приписывался и другому клубу из Манчестера.

Накануне стало известно, что в услугах Фреда заинтересован лично главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуриньо.