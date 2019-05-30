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Полузащитник Шахтера перейдет в команду экс-наставника Динамо — журналист

Вчера, 21:10
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Полузащитник Шахтера перейдет в команду экс-наставника Динамо — журналист - фото

ФК Мариуполь

Зубков будет выступать в аренде за Ференцварош — журналист

Полузащитник Шахтера Александр Зубков станет игроком Ференцвароша, который возглавляет экс-наставник Динамо Сергей Ребров, сообщает журналист Кирилл Крыжановский.

В своем аккаунте в Telegram он написал, что 22-летний футболист, который выступает за Мариуполь на правах аренды, на таких же условиях проведет год в венгерской команде.

В нынешнем сезоне крайний полузащитник провел 21 поединок за приазовский клуб. В его активе восемь голов и четыре результативные передачи.

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Ранее полузащитник сборной Украины Иван Петряк перешел из Ференцвароша в другой венгерский клуб МОЛ Види.

Сообщалось, что руководство Ференцвароша не смогло договориться с Петряком о подписании нового контракта, поскольку игрок запросил очень большую зарплату, что не устроило клуб из Будапешта.

Футболист перешел в будапештский коллектив из Шахтера в июле 2018-го года, подписав контракт на один сезон.

Теги:   ФК Мариуполь Трансферы ФК Ференцварош ФК Шахтер Футбол

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