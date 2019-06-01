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Полузащитник Шахтера оказался в шаге от перехода в бразильский клуб — СМИ

Сегодня, 20:06
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Полузащитник Шахтера оказался в шаге от перехода в бразильский клуб — СМИ - фото

ФК Шахтер

Нем перешел в Шахтер в 2013 году

Полузащитник донецкого Шахтера Веллингтон Нем близок к переходу в бразильский Васко да Гама, сообщает Diario Carioca.

По информации издания, хавбек «горняков» уже находится в Бразилии и в ближайшее время присоединится к новой команде.

Условия возможной сделки не сообщаются. Контракт Нема с Шахтером действителен до лета 2020 года.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость игрока оценивается в 1,5 млн евро.

В этом сезоне Нем сыграл за Шахтер в 21 матче, забив 3 гола и отдав 3 голевые передачи.

Нем перешел в Шахтер в 2013 году с бразилського Флуминенсе. Трансфер полузащитника обошелся донецкому клубу в 8 млн евро.

Ранее сообщалось, что Шахтер ожидает предложений по трансферу Веллингтона Нема.

Осенью 2016 футболист перебрался в бразильский Сан-Паулу на правах годичной аренды. СМИ сообщали, что он не хотел возвращаться в донецкий клуб.

Теги:   Трансферы Футбол ФК Шахтер

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