Полузащитник сборной Украины вернулся в свой клуб после перехода в Селтик Вчера, 23:37 180 Цей матеріал також доступний українською ФК Карпаты Швед будет играть за Карпаты до апреля ФК Карпаты

Полузащитник сборной Украины и Карпат Марьян Швед вернулся в львовскую команду после подписания контракта с шотландским Селтиком.

Футболист присоединился к Карпатам в Турции, где "зелено-белые" проводят первые зимние сборы, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Швед будет выступать за Карпаты на правах аренды до апреля, после чего вернется в Селтик.



Уже завтра, 2 февраля, Швед может сыграть в товарищеском матче против с сербского Напредака.

Накануне Селтик объявил о трансфере полузащитника львовских Карпат и сборной Украины Марьяна Шведа. Контракт Шведа с шотландским клубом рассчитан на 4,5 года.



Ранее трансфер Шведа в Селтик подтвердил главный тренер шотландского клуба Брендан Роджерс.

Недавно СМИ узнали, что Швед проходил медосмотр в Селтике.

Впоследствии медиа сообщали, что после перехода в Селтик 21-летний футболист может отправиться в Карпаты или бельгийский Андерлехт на правах аренды.