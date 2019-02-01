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Полузащитник сборной Украины вернулся в свой клуб после перехода в Селтик

Вчера, 23:37
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ФК Карпаты

Швед будет играть за Карпаты до апреля

Полузащитник сборной Украины и Карпат Марьян Швед вернулся в львовскую команду после подписания контракта с шотландским Селтиком.

Футболист присоединился к Карпатам в Турции, где "зелено-белые" проводят первые зимние сборы, сообщает официальный сайт львовского клуба.

Швед будет выступать за Карпаты на правах аренды до апреля, после чего вернется в Селтик.

Уже завтра, 2 февраля, Швед может сыграть в товарищеском матче против с сербского Напредака.

Накануне Селтик объявил о трансфере полузащитника львовских Карпат и сборной Украины Марьяна Шведа. Контракт Шведа с шотландским клубом рассчитан на 4,5 года.

Ранее трансфер Шведа в Селтик подтвердил главный тренер шотландского клуба Брендан Роджерс.

Недавно СМИ узнали, что Швед проходил медосмотр в Селтике.

Впоследствии медиа сообщали, что после перехода в Селтик 21-летний футболист может отправиться в Карпаты или бельгийский Андерлехт на правах аренды.

Теги:   Футбол Трансферы Селтик Карпаты (Львов)

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