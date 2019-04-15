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Полузащитник сборной Украины стал лучшим игроком матча чемпионата Бельгии - видео

15 апреля, 23:04
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Полузащитник сборной Украины стал лучшим игроком матча чемпионата Бельгии - видео - фото

ФК Генк

Малиновский принес победу Генку в матче против Брюгге

Генк назвал полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского лучшим игроком поединка чемпионата Бельгии против Брюгге.

Об этом сообщает официальный аккаунт бельгийского клуба в Twitter, который победил со счетом 3:1 своего конкурента в борьбе за чемпионский титул.

При счете 1:1 Малиновский точным ударом с пенальти на 55-й минуте вывел Генк вперед. На 81-м обороте секундной стрелки перевес хозяев укрепил Мбвана Саматта.

Украинский полузащитник забил свой 15-й мяч в 45 матчах всех турниров. В его активе также 13 результативных передач.

За шесть туров до конца бельгийского первенства Генк лидирует в турнирной таблице с отрывом от главного преследователя Брюгге в четыре очка.

Ранее федерация футбола Бельгии рассмотрела предложение о семиматчевой дисквалификации Малиновского за грубую игру и полностью его оправдала.

Теги:   Руслан Малиновский ФК Генк Футбол

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