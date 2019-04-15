Полузащитник сборной Украины стал лучшим игроком матча чемпионата Бельгии - видео 15 апреля, 23:04 797 Цей матеріал також доступний українською ФК Генк Малиновский принес победу Генку в матче против Брюгге ФК Генк

Генк назвал полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского лучшим игроком поединка чемпионата Бельгии против Брюгге.



Об этом сообщает официальный аккаунт бельгийского клуба в Twitter, который победил со счетом 3:1 своего конкурента в борьбе за чемпионский титул.

При счете 1:1 Малиновский точным ударом с пенальти на 55-й минуте вывел Генк вперед. На 81-м обороте секундной стрелки перевес хозяев укрепил Мбвана Саматта.

Украинский полузащитник забил свой 15-й мяч в 45 матчах всех турниров. В его активе также 13 результативных передач.

За шесть туров до конца бельгийского первенства Генк лидирует в турнирной таблице с отрывом от главного преследователя Брюгге в четыре очка.

Ранее федерация футбола Бельгии рассмотрела предложение о семиматчевой дисквалификации Малиновского за грубую игру и полностью его оправдала.