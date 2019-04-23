Полузащитник сборной Украины сравнялся с Месси и обогнал Роналду в рейтинге эффективности Вчера, 19:27 701 Цей матеріал також доступний українською Александр Зинченко via Instagram Зинченко разделил четвертое место с Месси и Хуммельсом Александр Зинченко via Instagram

Полузащитник сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко набрал одинаковое количество баллов с нападающим Барселоны Лионелем Месси в рейтинге эффективности по данным футбольной обсерватории CIES.

За последние три месяца среди футболистов пяти лучших лиг Европы Зинченко набрал 90,5 балла, разделив четвертое место рейтинга вместе с Лионелем Месси и защитником Баварии Матсом Хуммельсом.

Первое место в рейтинге занял одноклубник Зинченко Илкай Гюндоган, рейтинг эффективности которого составил 92,7 баллов. Второе место с показателем 92,6 занял полузащитник Баварии Тьяго Алькантара. Тройку лидеров с результатом 91,1 занял еще один игрок Баварии - защитник Никлас Зюле.

Интересно, что нападающий Ювентуса Криштиану Роналду набрал 88,3 балла и занял 16-е место.

Недавно Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников планеты до 23 лет по версии авторитетного ресурса Transfermarkt, согласно которому он стоит 15 млн евро.