Полузащитник сборной Украины проходит медосмотр в шотландском гранде перед трансфером
Полузащитник Карпат и сборной Украины Марьян Швед проходит медосмотр в шотландском Селтике перед своим переходом, сообщает Sky Sports.
По информации Daily Record, 21-летний футболист близок к трансферу в клуб из Глазго, который заплатит за трансфер более 2 млн евро.
В свою очередь, главный тренер львовской команды Фабри Гонсалес подтвердил переход своего подопечного в шотландский коллектив.
Сообщалось, что полузащитник сборной Украины перейдет в Селтик на этой неделе.
Ранее появилась информация, что львовский клуб получил четыре предложения по трансферу игрока. Кроме Динамо, речь также шла про испанский Леганес, турецкий Фенербахче и Селтик.
Менеджер шотландской команды Брендан Роджерс подтвердил работу над подписанием полузащитника Карпат, но отметил, что до конца текущего сезона Швед, скорее всего, отправится в другой клуб на правах аренды.