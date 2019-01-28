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Полузащитник сборной Украины проходит медосмотр в шотландском гранде перед трансфером

Вчера, 21:03
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ФК Карпаты

Селтик заплатит за переход Шведа 2 млн евро - СМИ

Полузащитник Карпат и сборной Украины Марьян Швед проходит медосмотр в шотландском Селтике перед своим переходом, сообщает Sky Sports.

По информации Daily Record, 21-летний футболист близок к трансферу в клуб из Глазго, который заплатит за трансфер более 2 млн евро.

В свою очередь, главный тренер львовской команды Фабри Гонсалес подтвердил переход своего подопечного в шотландский коллектив. 

Сообщалось, что полузащитник сборной Украины перейдет в Селтик на этой неделе.

Ранее появилась информация, что львовский клуб получил четыре предложения по трансферу игрока. Кроме Динамо, речь также шла про испанский Леганес, турецкий Фенербахче и Селтик.

Менеджер шотландской команды Брендан Роджерс подтвердил работу над подписанием полузащитника Карпат, но отметил, что до конца текущего сезона Швед, скорее всего, отправится в другой клуб на правах аренды.

Теги:   Селтик Трансферы ФК Карпаты Карпаты (Львов) Футбол

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