Полузащитник сборной Украины проходит медосмотр в шотландском гранде перед трансфером Вчера, 21:03 412 Цей матеріал також доступний українською ФК Карпаты Селтик заплатит за переход Шведа 2 млн евро - СМИ ФК Карпаты

Полузащитник Карпат и сборной Украины Марьян Швед проходит медосмотр в шотландском Селтике перед своим переходом, сообщает Sky Sports.



По информации Daily Record, 21-летний футболист близок к трансферу в клуб из Глазго, который заплатит за трансфер более 2 млн евро.

В свою очередь, главный тренер львовской команды Фабри Гонсалес подтвердил переход своего подопечного в шотландский коллектив.

Сообщалось, что полузащитник сборной Украины перейдет в Селтик на этой неделе.

Ранее появилась информация, что львовский клуб получил четыре предложения по трансферу игрока. Кроме Динамо, речь также шла про испанский Леганес, турецкий Фенербахче и Селтик.

Менеджер шотландской команды Брендан Роджерс подтвердил работу над подписанием полузащитника Карпат, но отметил, что до конца текущего сезона Швед, скорее всего, отправится в другой клуб на правах аренды.