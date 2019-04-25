Полузащитник сборной Украины помог своей команде выйти в финал Кубка Греции Вчера, 20:24 162 Цей матеріал також доступний українською Евгений Шахов via Instagram Шахов провел на поле весь матч Евгений Шахов via Instagram

Греческий ПАОК с украинцем Евгением Шаховым в составе вышел в финал Кубка страны.

ПАОКу хватило ничьей 0:0, чтобы выбить Астерас из полуфинала Кубка, поскольку в первом матче клуб из Салоник одержал выездную победу 2:0.

Шахов провел на поле все 90 минут. Другой украинский игрок ПАОКа Евгений Хачериди не попал в заявку на матч.

В финале Кубка Греции ПАОК сыграет против АЕКа, за который выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский.

На днях два гола Шахова помогли ПАОКу победить Левадиакос 5:0 и оформить первое за 34 года чемпионство Греции.