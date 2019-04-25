#
Иван Яковина
25 апреля: Путин, Ын и Байден
Леонид Бершидский
Как Зеленский будет руководить страной
Андрей Смирнов
Зеленский стал Володимиром
Мустафа Найем
Кремль пора лишить монополии на русский язык
Спецтема: Зеленский — новый президент Российские паспорта для "Л/ДНР"

Полузащитник сборной Украины помог своей команде выйти в финал Кубка Греции

Вчера, 20:24
162
Цей матеріал також доступний українською
Полузащитник сборной Украины помог своей команде выйти в финал Кубка Греции - фото

Евгений Шахов via Instagram

Шахов провел на поле весь матч

Греческий ПАОК с украинцем Евгением Шаховым в составе вышел в финал Кубка страны.

ПАОКу хватило ничьей 0:0, чтобы выбить Астерас из полуфинала Кубка, поскольку в первом матче клуб из Салоник одержал выездную победу 2:0.

Шахов провел на поле все 90 минут. Другой украинский игрок ПАОКа Евгений Хачериди не попал в заявку на матч.

В финале Кубка Греции ПАОК сыграет против АЕКа, за который выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский.

На днях два гола Шахова помогли ПАОКу победить Левадиакос 5:0 и оформить первое за 34 года чемпионство Греции.

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 20:32

img
Динамо - Шахтер - 0:0. События по минутам матча Премьер-лиги
3956
Футбол

Вчера, 00:35

img
Нападающий Саутгемптона забил самый быстрый гол в истории английской Премьер-лиги - видео
2872
Футбол

Вчера, 13:45

img
Когда и где смотреть матч Динамо - Шахтер
1842

Главное

Политика

Сегодня, 11:59

img
Команда Зеленского о будущем главы ГПУ Луценко: Позиция четкая - должен уйти
Футбол

Сегодня, 00:34

img
Английская Премьер-лига: Манчестер Сити обыграл Манчестер Юнайтед и вернулся на первое место
Геополитика

Сегодня, 22:05

img
В Совбезе ООН проходит экстренное заседание по Украине - видео