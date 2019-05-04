Полузащитник сборной Украины помог своему клубу приблизиться к чемпионству в Бельгии - видео Сегодня, 01:17 347 Цей матеріал також доступний українською ФК Генк Малиновский забил 16-й мяч в сезоне ФК Генк

Полузащитник Генка и сборной Украины Руслан Малиновский стал автором победного гола в матче 7-го тура плей-офф чемпионата Бельгии.



На 25-й минуте 26-летний футболист открыл счет в поединке против Антверпена, реализовав пенальти точным ударом в правый нижний угол.

Генк довел игру до победы со счетом 4:0 после голов Мбавана Саматта, Иню Ито и Брайана Хейнена. За три тура до конца клуб украинца лидирует с отрывом в девять очков при матче в запасе у главного преследователя Брюгге.

Это уже 16-й гол Малиновского в нынешнем сезоне за бельгийскую команду. Также в его активе 15 голевых передач в 49-ти поединках.

Полузащитник сборной Украины сумел отметиться результативными действиями пятый матч кряду, в которых он забил четыре мяча и сделал два ассиста.

Малиновский претендует на звание лучшего футболиста текущего сезона в чемпионате Бельгии.

